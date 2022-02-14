Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

В городе Токмок задержан мужчина по подозрению в краже

222  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

24 января с заявлением в ОВД города Токмок обратилась Д.Р., о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 4 января текущего года

взломав дверь контейнера расположенного в на территории теплицы, тайно похитили сотовый телефон марки "Редми", планшет марки "Самсунг", золотые изделия и денежные средства в сумме 50 тысяч сомов. Общий причиненный материальный ущерб составил более 180 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД города Токмок по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмок по подозрению в совершении данного преступления был задержан С.В., 2000 года рождения.

В настоящее время задержанный перед в следственную службу ОВД города Токмок.

Устанавливается причастность задержанного еще к другим аналогичным преступлениям на территории Чуйской области. Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414040
Теги:
ГУВД, кража, Токмак, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  