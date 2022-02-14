В городе Токмок задержан мужчина по подозрению в краже

24 января с заявлением в ОВД города Токмок обратилась Д.Р., о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 4 января текущего года

взломав дверь контейнера расположенного в на территории теплицы, тайно похитили сотовый телефон марки "Редми", планшет марки "Самсунг", золотые изделия и денежные средства в сумме 50 тысяч сомов. Общий причиненный материальный ущерб составил более 180 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД города Токмок по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмок по подозрению в совершении данного преступления был задержан С.В., 2000 года рождения.

В настоящее время задержанный перед в следственную службу ОВД города Токмок.

Устанавливается причастность задержанного еще к другим аналогичным преступлениям на территории Чуйской области. Досудебное производство продолжается.