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Ушел из жизни ветеран органов национальной безопасности Василий Кавешников

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- Айжан Мамбеталиева
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Руководство, ветераны и личный состав ГКНБ с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, 14 февраля, ушел из жизни ветеран органов национальной безопасности, участник ВОВ подполковник в отставке Василий Кавешников.

Василий Тихонович Кавешников начал службу в органах государственной безопасности Киргизской ССР в 1951 году в должности оперуполномоченного КРО УМГБ Таласской области Киргизской ССР. На руководящих должностях начиная с 1952 года работал заместителем начальника отделения УМГБ Таласской области Киргизской ССР, заместителем начальника отдела КГБ при СМ Киргизской ССР, начальником Инспекции КГБ Киргизской ССР.

На протяжении всей службы добросовестно выполнял свои обязанности. Все, кому довелось служить рядом с Василий Тихоновичем, запомнили его как настоящего офицера, ответственного сотрудника с высоким чувством долга.

Вырастил не одно поколение чекистов, всегда учил быть честными и справедливыми, учил чтить чекистские традиции, быть стойкими и великодушными, высоко нести звание офицера органов безопасности и любить свою родину.

Руководство, ветераны и личный состав Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики выражают искренние соболезнования его родным и близким.


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URL: https://www.vb.kg/414041
Теги:
ветераны, Кыргызстан, некролог, ГКНБ
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