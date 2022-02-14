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В КР бесплатные консультации по семейному праву можно получить у бот-юриста

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- Алина Мамаева
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Инициатива ЕС-ООН "Луч света" ПРООН совместно с адвокатессой Фатимой Якупбаевой запустили обновленную версию Telegram-бота "Милдет", который бесплатно дает юридические консультации.

Виртуальный помощник работает на Telegram-платформе с 2020 года. Он отвечает на вопросы по регистрации индивидуального предпринимателя, защите прав потребителей, налоговым режимам, трудовым спорам и даже помогает составить необходимые документы, например, долговую расписку или решение о создании своей фирмы.

А с недавних пор функционал бота расширился. Теперь "Милдет" консультирует также по вопросам семейного права: наследства, развода, раздела совместно нажитого имущества, установления отцовства. Виртуальный юрист может помочь и с взысканием алиментов в том случае, когда решение суда есть, а судебный исполнитель бездействует.

"Расширение функционала по вопросам семейного права в рамках партнерства с ПРООН направлено на защиту прав женщин и детей. Наша цель – сделать юридическую помощь доступной для всех. Теперь, потратив всего несколько минут, женщины могут получить качественную консультацию и при необходимости составить заявление для подачи в судебные инстанции", - говорит создательница "Милдет-бота" Фатима Якупбаева.

Отметим, что виртуальный юрист консультирует на трех языках – кыргызском, русском и узбекском.


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URL: https://www.vb.kg/414042
Теги:
Кыргызстан
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