Call-центр Соцфонда за январь обработал 1269 обращений

Call-центр Социального фонда КР предоставляет информацию по вопросам в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения по короткому номеру 1202.

Так, за январь в Call-центр Соцфонда поступило 850 обращений. Кроме этого, на сайт Саll-центра поступило 419 электронных обращений в Online-, Offline-режиме.

В Call-центр Соцфонда большое количество обращений поступают от плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию, неработающих граждан, иностранных граждан, пенсионеров и работающих пенсионеров.