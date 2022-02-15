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Call-центр Соцфонда за январь обработал 1269 обращений

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- Айжан Мамбеталиева
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Call-центр Социального фонда КР предоставляет информацию по вопросам в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения по короткому номеру 1202.

Так, за январь в Call-центр Соцфонда поступило 850 обращений. Кроме этого, на сайт Саll-центра поступило 419 электронных обращений в Online-, Offline-режиме.

В Call-центр Соцфонда большое количество обращений поступают от плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию, неработающих граждан, иностранных граждан, пенсионеров и работающих пенсионеров.


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URL: https://www.vb.kg/414043
Теги:
налоги, пенсии, граждане Кыргызстана, Социальный фонд
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