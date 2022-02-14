В школах города Бишкек стартовала неделя английского языка

Представители управления образования мэрии города Бишкек и районных центров образования участвуют в мероприятиях по утвержденным школами графику.

В рамках недели в этом году также проводятся межшкольные конкурсы, взаимное участие учителей английского языка в открытых уроках (онлайн/оффлайн), выставки, встречи и конференции среди учащихся.

Фойе и залы школ оформлены различными тематическими стенгазетами. Посольством США в Кыргызстане для учителей организовало виртуальные сессии на актуальные темы.

Предметная неделя по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение, она не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и способствует расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны.