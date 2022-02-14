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В школах города Бишкек стартовала неделя английского языка

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- Айжан Мамбеталиева
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Представители управления образования мэрии города Бишкек и районных центров образования участвуют в мероприятиях по утвержденным школами графику.

В рамках недели в этом году также проводятся межшкольные конкурсы, взаимное участие учителей английского языка в открытых уроках (онлайн/оффлайн), выставки, встречи и конференции среди учащихся.

Фойе и залы школ оформлены различными тематическими стенгазетами. Посольством США в Кыргызстане для учителей организовало виртуальные сессии на актуальные темы.

Предметная неделя по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение, она не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и способствует расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны.


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URL: https://www.vb.kg/414044
Теги:
дети, образование, школа, Бишкек, мэрия
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