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В России ужесточат наказание за нападение на бездомных собак

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- Светлана Лаптева
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Законопроект, вводящий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших закон в сфере обращения с животными, и для граждан, чьи собаки покусали людей, а также устанавливающий уголовную ответственность в случае, если нападение повлекло тяжкий вред здоровью или смерть, внесут в Госдуму в феврале, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность. Законопроект внесут (в Госдуму) на этой неделе", - сказал Бурматов.

Кроме этого, проектом закона предлагается штрафовать до 200 тысяч рублей владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих.

"Выясняется, что последние истории с укусами связаны с владельческими собаками, у которых есть хозяева и которые не являются бездомными. Подчеркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья", - добавил парламентарий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят инициативы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Позднее Бурматов сообщил, что в адрес созданной по этому вопросу рабочей группы уже поступило более 38 тысяч предложений.


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URL: https://www.vb.kg/414045
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