В Канаде продолжается масштабная акция против антиковидных мер

С 23 января в Канаде проходят масштабные протесты противников ковидных ограничений, недовольных политикой правительства во главе с премьер-министром Джастином Трюдо. Первыми на акции протеста вышли дальнобойщики, требуя отмены новых правил, согласно которым водители должны быть вакцинированы от коронавируса, чтобы пересечь границу Канады и США без необходимости соблюдать двухнедельный карантин. Они устроили акцию под названием "Конвой свободы" (Freedom Convoy) - автопробег в столицу страны Оттаву.

К дальнобойщикам присоединились тысячи людей. Уже две недели в центре Оттавы проходит крупная демонстрация: сотни грузовиков и других автомобилей, а также палаточные лагеря блокируют улицы.

С 7 февраля в городе введен режим чрезвычайного положения, а премьер-министр и члены его семьи покинули резиденцию по соображениям безопасности. Кроме того, протестующие заблокировали мост Амбассадор (The Ambassador Bridge) - ключевой переход на границе США и Канады. Акции протеста, по их словам, закончатся только после отмены требования о вакцинации для дальнобойщиков и уступок со стороны канадского правительства.