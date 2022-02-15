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В КР граждан обучают использовать IT-технологии в искусстве и туризме

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке прошло мероприятие гибридного режима "Войти в IT", посвященное знакомству молодежи с возможностями инновационных технологий.

Codify совместно с Акселератор лабораторией ПРООН, AccelerateProsperity и Ассоциацией креативных индустрий провели серию мастер-классов, на которых ведущие эксперты поделились с новичками особенностями различных секторов ИТ.

Мероприятие собрало около 150 начинающих специалистов и энтузиастов в области ИТ онлайн и офлайн, охватив IT-хаб города Оша, регионы Кыргызстана и объединив их с семью известными спикерами. По мере того как спикеры делились своим опытом по различным, но связанным с IT темам, участники задавали интересующие их вопросы.

По словам постоянной представительницы ПРООН в Кыргызстане Луиз Чемберлен, усиление сотрудничества с государственными партнерами, гражданским обществом и другими организациями происходит, чтобы обеспечить инклюзивную цифровую трансформацию, направленную на решение цифрового разрыва и использовать цифровые технологии везде, где это необходимо для достижения приоритетов развития.

Кроме этого, в ближайшее время в Инновационном центре произойдет мероприятие, на котором выступят известные специалисты из IT-сектора и которые подскажут, как начать карьеру в IT и совместить IT-технологии с такими креативными индустриями, как искусство, туризм, edtech и другими.

Представитель CEOCodify Дина Руслан отметила, что их цель - познакомить людей со множеством направлений в IT и показать, что IT доступно каждому, способствуя развитию и продвижению сферы информационных технологий в Кыргызстане.

В Кыргызстане развивается рынок IT-технологий. За 9 месяцев 2021 резиденты Парка высоких технологий Кыргызстана заработали 1,3 млрд сомов. В сфере работает около 30 компаний, 70% заказов они получают из-за рубежа. Самой главной проблемой этой доходной сферы является подготовка специалистов.

Перед аудиторией в рамках проекта выступят: Аман Тентиев, Эмиль Уметалиев, Адилет Маратов, Никита Ногай, Владислав Иманходжаев, Данила Орлов и Юлиан Худоложкин. Спикеры расскажут о том, что из себя представляет IT-сфера, как IT-технологии помогают развитию туризма, как превратить идею в успешный стартап, как создаются мобильные приложения, дизайн сайта и многое другое.

Об организаторах: Codify - это группа IT-компаний, которая состоит из CodifyAcademy - академии программирования всех IT-направлений для взрослых и подростков;

CodifyCRM/LMS - IT-продукт Codify, который помогает автоматизировать бизнес и учебные процессы; CodifyLab - IT-лаборатория, которая занимается разработкой IT-решений на аутсорсе.

Акселератор лаборатории ПРООН создаются по инициативе Программы развития Организации Объединенных Наций совместно с Катарским фондом развития и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии. Акселератор лаборатории предназначены для использования местных инноваций в целях создания практических наработок и переосмысления концепции устойчивого развития в XXI веке. Сеть Акселератор лабораторий - это крупнейшая и динамично развивающаяся сеть знаний и разработок, состоящая из 92 Акселератор лабораторий в 116 странах, включая недавно созданную лабораторию в Кыргызской Республике.

AccelerateProsperity (AP) - это новая глобальная инициатива Организации Ага Хана по развитию (AKDN) в Центральной и Южной Азии, направленная на стимулирование предприятий, где экономические возможности остаются недостаточными. Также AP объявила о начале приема заявок на IT-акселерацию, где диджитал и IT-компании под руководством опытных трекеров смогут масштабировать свой бизнес и привлечь инвестиции. Подробная информация доступна по ссылке: https://kg.accelerateprosperity.org/digital.

Бизнес-акселератор реализуется в рамках проекта AccelerateProsperityASIA и финансируется Европейским Союзом и Фондом Ага Хана. Проект направлен на развитие предпринимательства и повышение экономического благосостояния сельского населения Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/414049
Теги:
Кыргызстан, технологии
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