30 лет дипотношениям между Кыргызстаном и Швейцарией

14 февраля1992 года Кыргызская Республика и Швейцарская Конфедерация заложили основы межгосударственного взаимодействия и сотрудничества дружественных народов.

По сообщению пресс-службы МИД КР, активная фаза сотрудничества Кыргызстана и Швейцарии началась в 1993 году после вступления Кыргызской Республики в швейцарскую выборную группу в Международном валютном фонде и Всемирном Банке (Бреттон-Вудские институты).

4 ноября 1994 года правительство Кыргызской Республики и Федеральный совет Швейцарской Конфедерации подписали соглашение о техническом сотрудничестве, а в 1996 году в Бишкеке был открыт офис Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Кыргызская Республика открыла свое посольство в Швейцарии и постоянное представительство при ООН и других международных организациях в городе Женеве в 1996 году. Посольство Швейцарии в КР было открыто 5 ноября 2012 года.

За годы сотрудничества проделана значительная работа по выстраиванию кыргызско-швейцарских межгосударственных взаимоотношений, основанных на прочной договорно-правовой базе. Между странами состоялись взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, налажен и поддерживается регулярный политический диалог внешнеполитических ведомств, осуществляется торгово-экономическое сотрудничество.

Двусторонние отношения Кыргызстана и Швейцарии характеризуются стабильностью и положительной динамикой. Швейцария является одним из основных доноров КР. Общий объём помощи, оказанной швейцарской стороной Кыргызстану с момента независимости, составил более 480 млн долларов США. В рамках программы сотрудничества Кыргызстана со Швейцарией на период 2022-2025 гг. планируется реализовать ряд проектов на сумму более 80 млн шв. франков, направленных на реализацию реформ в сфере государственного управления, экономического развития, водного сектора, а также в области борьбы с изменением климата.

Кыргызская Республика нацелена на дальнейшее углубление отношений с Швейцарской Конфедерацией, основанных на общих ценностях и интересах, как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в рамках международных организаций.