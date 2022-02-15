Абоненты, имеющие задолженности, могут остаться без электричества

С 15 февраля 2022 года автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта электроэнергии ОАО "Северэлектро" произведет в городе Бишкеке дистанционное отключение более 2000 абонентов за дебиторскую задолженность, сообщает пресс-служба "Северэлектро".

Компания сообщает абонентам, что функционирует мобильное приложение "Северэлектро", а также на сайте распредкомпании https://se.kg действует рубрика "Баланс абонента", с помощью которых все абоненты, включая бытовых и промышленных абонентов, могут в любой момент увидеть состояние своего лицевого счета. Помимо этого, абоненты могут узнать свой баланс, позвонив в круглосуточный колл-центр "Северэлектро" по номеру 1209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру 0556 001209.

Кроме того, абоненты могут оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, MSТС (касса-24), Megacom, "О!", "Оной", в том числе через электронные кошельки "О!", MegaPay, UMAI, "Элсом", в кассах "РСК Банка", "Керемет Банка", "Дос Кредо Банка", "Бакай Банка", "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", "Халык Банка", "КICВ Банка", "Оптима Банка", а также ГП "Кыргызпочтасы" принимают платежи за электроэнергию в режиме реального времени.