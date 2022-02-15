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Зачем стряхивать снег с хвойных деревьев

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сотрудники "Бишкекзеленхоз" стряхивают снег с хвойных деревьев, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что тонкий слой снега и иней могут оседать и накапливаться, а значит, способны повредить эпидермис растений.

В то время как лиственные деревья избавились от своих листьев, чтобы лучше противостоять холодам зимы, хвойные деревья остаются под зеленой "одежкой". Если на растениях много снега, нужно периодически стряхивать его, иначе растение может погибнуть от нехватки воздуха и тяжести снежного покрова.

Именно поэтому сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" помогают хвойным растениям очиститься от снега по улицам: Юнусалиева, Токтоналиева, Масалиева, Токомбаева, Гагарина, проспект Манаса. Происходит это самым обыкновенным образом, озеленители пользуются теми же инструментами, что и летом, и стряхивают налипший снег с деревьев.


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URL: https://www.vb.kg/414067
Теги:
снегопад, Бишкекзеленхоз, снег, деревья в Бишкеке
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