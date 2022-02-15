Алымкадыр Бейшеналиев: Больница не частная лавочка

Надеялась, что субботним вечером никто и ничто не помешает нашему интервью с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым. Но глубоко ошиблась: в приемной сидело несколько человек, трезвонили не переставая телефоны, только что уехали коллеги-телевизионщики. Поводом же для встречи послужил продолжающийся конфликт между главой Минздрава и теперь уже экс-директором Бишкекского научно-исследовательского центра академиком Сабырбеком Джумабековым.

- Мы хотим вернуть городу больницу Скорой медицинской помощи, которая в 2004 году была незаконно перепрофилирована под центр травматологии и ортопедии, - ответил министр на вопрос, в чем основная причина громкого скандала. - Такие центры создаются только по указу президента, а не по постановлению горкенеша. Мэрия и горкенеш не имели права ликвидировать больницу и на ее месте создавать центр. Причем, подчеркиваю, стабильно работающую, крайне необходимую городу.

Еще в 2015 году, согласно постановлению правительства, все организации здравоохранения города из муниципальной собственности были переданы в государственную и перешли на финансирование из госбюджета. Но, видимо, экс–министры здравоохранения боялись или по какой–то другой причине не хотели связываться с директором центра академиком Джумабековым и оставили все как есть.

- Ситуация с возвратом больницы накалена до предела. Что вы намерены делать дальше?

- Минздрав по закону является хозяином медучреждений. А действия сторонников Джумабекова, которые не пустили назначенного мною главного врача больницы Дамира Дуйшенова вместе с моим замом, отдают уголовщиной. Этот протест не может долго продолжаться. Это же не частная лавочка Джумабекова, а государственное учреждение. И из сложившейся ситуации надо выходить на законных основаниях.

- Вы не рассматривали вопрос о том, чтобы оставить академика в качестве директора больницы Скорой медицинской помощи?

- Там не будет директора. До назначения Дуйшенова, которого в клинике хорошо знают, поскольку он работал там, я спрашивал в коллективе, кто из заведующих может встать во главе ее. Никто не согласился. После этого я назначил Дуйшенова. Сейчас учреждение работает в штатном режиме. Никого из сотрудников никто не собирается увольнять. Если Джумабеков хочет остаться в качестве заведующего отделением, то препятствий не будет.

- А если академик Джумабеков будет с вами судиться?

- Пусть судится, если он считает это целесообразным. Год назад, после того как я был назначен на эту должность, я напомнил Джумабекову об этом постановлении еще 2015 года. Посылал к нему юристов. Но мои предупреждения не возымели действия.

- Вы намерены пересмотреть деятельность и других наших центров, например, онкологии и гематологии, хирургического, хирургии сердца и трансплантологии?

- Да, Минздрав будет проводить анализ работы третичных организаций здравоохранения в Бишкеке и в целом по республике. И в случае нарушений будут сделаны соответствующие выводы. Как говорится, доберемся до всех.

- А не боитесь тем самым навлечь на себя еще больше негативных эмоций? Уже сейчас поднимается волна недовольства вашим стилем работы?

- Кем только меня не называли и как только не обзывали. Думается, в лексиконе нет новых бранных слов, все я их уже слышал. Меня и Петром Первым окрестили. Петр, кстати, делал реформы для России и ее народа, хотя встречал большое сопротивление. Но в конце концов он оказался прав.

- Вы и без того оказались в министерском кабинете в очень сложное время и для страны, и для здравоохранения, я имею в виду пандемию и все связанное с ней. Как вы себя ощущаете?

- Я люблю свою работу и считаю, что делаю ее добросовестно, приношу пользу нашим людям. Это мое кредо в жизни. Оно остается неизменным с момента, как я подал документы в мединститут, и до этой минуты. Сейчас, например, все мои усилия направлены на то, чтобы как можно быстрее вернуть реабилитационный центр "Алтын балалык" детям. 17 лет никто не мог сдвинуть с мертвой точки эту проблему. Я попробовал, и думаю, что в июне туда приедут первые пациенты на реабилитацию.

- Мы справляемся с пандемией?

- Да, благодаря той реформе, которую нам удалось провести и, конечно, благодаря врачам и медсестрам, не только работающим в "красных зонах", а всем. Я всю жизнь работаю в медицине и не понаслышке знаю, сколько в ней было ненужных реформ. Реформа "Манас", считаю, разрушила полностью прежнюю систему здравоохранения. Пандемия показала всю ее никчемность. Поэтому, став министром, я поставил себе цель - вернуть по возможности ту систему, которая четко работала в любых условиях. Меня спрашивали бывшие реформаторы, дескать, как я без денег, команды, тем более во время пандемии, намереваюсь перестраивать наше здравоохранение.

С января прошлого года мы начали проводить реорганизацию медучреждений. ЦСМ прикрепили к территориальным больницам. И больницы, и ЦСМ ранее находились на одной территории и дублировали многие функции, были оторваны друг от друга. Реорганизация дала пациентам возможность получать профилактические, диагностические и лечебные услуги в одном медучреждении. Это позволило оптимизировать распределение и использование кадровых, финансовых и материальных ресурсов на всех уровнях системы здравоохранения.

В Бишкеке было четыре объединенных ЦСМ, а остальные считались их филиалами, но один координатор в районе не мог уследить, охватить работу всех. Поэтому мы оставили в Бишкеке десять ЦСМ. У каждого центра - своя территория обслуживания, а у врачей - свой участок. И пандемия показала жизнеспособность нашей реформы. Система отлично справляется со всеми волнами COVID.

Неплохо идет и вакцинация. Нам все-таки удалось убедить население, что прививка - лучшая защита. В Кыргызстане сейчас семь видов вакцины. Такого нет ни в одной стране. У нас наконец-то заработала больница кыргызско–турецкой дружбы, которая простаивала несколько лет. Здесь сейчас проводят многие виды исследований, даже стентирование. Причем стоимость процедур во много раз дешевле, чем в частных клиниках.

- Медпомощь современная не может обойтись без высоких технологий. Но даже в Нацгоспитале нет компьютерного томографа, ангиографической установки, и вообще с оборудованием везде напряженка. Что думаете делать?

- Это наше больное место. Хороших врачей у нас немало. И мы будем покупать для них оборудование. Это не дело, например, возить пациента из отделения сосудистой хирургии Нацгоспиталя в Центр кардиологии, чтобы на ангиографе удалить ему тромб и сразу же везти обратно. Это большой риск для больного.

- На какой стадии сейчас строительство перинатального центра?

- В этом году обязательно его закончим. До меня оно было законсервировано.

- Многие наши известные ученые, врачи говорят, что стране крайне необходим научный центр по прогнозированию инфекционных заболеваний. Ковид - это последняя зараза...

- На создание таких центров в стране пока нет средств. А деньги требуются немалые. Но у нас есть ученые, которые работают над прогнозированием инфекционных заболеваний. И мы контролируем ситуацию не только по коронавирусу, но и другим.

- Эдиль Байсалов заявил, что вы злоупотребляете доверием президента. Что скажете?

- Когда я прочитал его слова, подумал, как я злоупотребляю доверием главы государства? Я делаю свое дело. Когда президент назначал меня министром, он сказал: "Сделай здравоохранение таким, чтобы наш народ получал своевременно квалифицированную помощь". И каждый свой шаг, разумеется, я не докладываю ему, помню этот наказ.

На момент публикации стало известно, что коллективу Клинической больницы скорой медицинской помощи представили нового исполняющего обязанности главврача Памира Муратова. Ранее же назначенный на эту должность Дамир Дуйшенов написал заявление об увольнении по собственному желанию.