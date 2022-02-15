В марте обещают плюс 24 тепла. Ориентировочный прогноз от Кыргызгидромета

Кыргызгидромет подготовил ориентировочный прогноз погоды в Кыргызстане на март. Средняя месячная температура воздуха в Чуйской, Таласской областях ожидается на 1 градус выше климатической нормы, в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях, в Алайской, Чаткальской, Суусамырской долинах около климатической нормы.

Месячное количество осадков ожидается в предгорных и горных районах Ошской, Жалал-Абадской областей больше климатической нормы, в Чуйской, Таласской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях и в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской областей около климатической нормы.

Чуйская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы и составит 4...6° тепла, в предгорных районах и в Кеминской долине около нормы и составит 0...2° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-5° мороза до 3...8° тепла, днем от 8...13° до 19...24° тепла, в отдельные дни понижение температуры воздуха до 0...5° тепла.

В Кеминской долине и в предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3...-8° мороза до -1° мороза...+4° тепла, днем от 3...8° до 12...17° тепла, в отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до 0...-5° мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в Чуйской долине 43-61 мм, в предгорных районах 30-52 мм).

Таласская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше климатической нормы и составит 2...4° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2...-7° мороза до 1...6° тепла, днем от 7...12° до 17...22° тепла, в отдельные дни понижение температуры воздуха до -1° мороза ... +4° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (35-37 мм).

Ошская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 6...8°, в предгорных районах 4...6° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3° мороза ...+2° тепла до 4...9° тепла, днем от 9...14° до 20...25° тепла, в отдельные дни понижение температуры воздуха до 1...6° тепла.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3...-8° мороза до 1...6° тепла, днем от 5...10° до 14...19° тепла, в отдельные дни понижение температуры воздуха до -1° мороза ...+4° тепла.

Месячное количество осадков ожидается в предгорных и горных районах больше нормы, в долинной зоне около нормы (в долинной зоне 53-91 мм, в предгорных районах 50-56 мм).

Джалал-Абадская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 6...8°, в предгорных районах 4...6° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3° мороза ...+2° тепла до 4...9° тепла, днем от 9...14° до 20...25° тепла, в отдельные дни ожидается понижение температуры воздуха до 1...6° тепла.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3...-8° мороза до 1...6° тепла, днем от 5...10° до 14...19° тепла, в отдельные дни ожидается понижение температуры воздуха до -1° мороза ...+4° тепла.

В Токтогульском районе в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -1° мороза ...+4° тепла до 3...8° тепла, днем от 5...10° до 14...19° тепла.

Месячное количество осадков ожидается в предгорных и горных районах больше нормы, в долинной зоне около нормы (в долинной зоне 68-70 мм, в предгорных районах 87-122 мм, в Токтогульском районе 33-35 мм).

Баткенская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 6...8°, в предгорных районах 4...6° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3° мороза ...+2° тепла до 4...9° тепла, днем от 9...14° до 20...25° тепла, в отдельные дни понижение температуры воздуха до 1...6° тепла.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3...-8° мороза до 1...6° тепла, днем от 5...10° до 14...19° тепла, в отдельные дни понижение температуры воздуха до -1° мороза ...+4° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в долинной зоне 25-27 мм, в предгорных районах 68-70 мм).

Иссык-Кульская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 1...3° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2...-7° мороза до 1...6° тепла, по востоку в отдельные ночи ожидается понижение температуры воздуха до -5...-10° мороза. Днем колебание температуры воздуха от 1...6° до 9...14° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (5-16 мм, по востоку 28-35 мм).

Нарынская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 0...-2° мороза, в Кочкорском районе 0...2° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -1...-6° до-9...-14° мороза, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -15...-20° мороза. Днем колебание температуры воздуха от -2° мороза ...+3° тепла до 6...11° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (9-23 мм).