Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

Оперативниками УВД Ленинского района задержаны подозреваемые в грабеже

111  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативниками столичной милиции задержаны подозреваемые в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По ее данным, 8 февраля 2022 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась жительница столицы Б.Р., с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день открыто завладели у сына заявительницы мобильным телефоном марки "Samsung galaxy A30s", стоимостью 17 тысяч сомов, наушники, стоимостью 3 тысячи сомов и денежные средства в сумме 7 тысяч сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В ходе поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района задержаны подозреваемые Р.Б. 2003 года рождения и Б.Э. 2004 года рождения доставлены в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ленинским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемого Р.Б. избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на один месяц. Также, в отношении подозреваемого Б.Э. избрана мера пресечения под присмотром родителей.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых к другим аналогичным фактам преступлений".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414075
Теги:
грабеж, Ленинский район, Бишкек, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  