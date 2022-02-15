Оперативниками УВД Ленинского района задержаны подозреваемые в грабеже

Оперативниками столичной милиции задержаны подозреваемые в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По ее данным, 8 февраля 2022 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась жительница столицы Б.Р., с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день открыто завладели у сына заявительницы мобильным телефоном марки "Samsung galaxy A30s", стоимостью 17 тысяч сомов, наушники, стоимостью 3 тысячи сомов и денежные средства в сумме 7 тысяч сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В ходе поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района задержаны подозреваемые Р.Б. 2003 года рождения и Б.Э. 2004 года рождения доставлены в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ленинским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемого Р.Б. избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на один месяц. Также, в отношении подозреваемого Б.Э. избрана мера пресечения под присмотром родителей.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых к другим аналогичным фактам преступлений".