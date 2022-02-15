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Мебельщики Кыргызстана объединились для преодоления кризиса

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане создано общественное объединение "Союз производителей мебели". Как сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции, вчера, 14 февраля, состоялось презентация объединения с участием министра Данияра Амангельдиева.

Союз производителей мебели Кыргызской Республики - добровольная, профессионально-общественная, некоммерческая организация, зарегистрированная в январе 2022 года с целью объединения усилий по преодолению кризисных явлений в мебельной отрасли и созданию необходимых условий для подъёма в рыночных условиях и развития экспорта.

Членами объединения являются порядка 30 отечественных мебельных предприятий.

В ходе своего выступления министр отметил, что в рамках реализации Национальной программы развития КР до 2026 года кабинетом министров будут проводиться мероприятия по формированию среды для развития, восстановлению экономической активности промышленного сектора. Министерством экономики и коммерции КР будет оказана поддержка в развитии мебельной отрасли и отмечено о том, что министерство всегда готово и открыто для обсуждения проблемных вопросов.

В целях увеличения объемов отечественного мебельного производства необходимо создание подобных союзов и площадок для объединения усилий по преодолению кризисных явлений в отрасли и созданию необходимых условий для подъема и развития в рыночных условиях, - подчеркнул министр.

В настоящее время на территории республики работает порядка 100 производств по выпуску мебельной продукции. Многие из них изготавливают мебель по индивидуальным заказам и предлагают услуги дизайнера.

Мебельная промышленность ежегодно выпускает продукцию от 800 млн. сомов до 1,0 млрд. сомов продукции, при этом ее удельный вес в целом в промышленной продукции составляет порядка 0,3%.

В последнее время увеличивается как число самих мебельных предприятий, так и количество рабочих мест на них. Улучшается качество производимой продукции, одновременно повышается спрос на местных рынках на изделия отечественных производителей мебели, что является очень хорошим стимулом для дальнейшего развития мебельного сектора Кыргызстана.

Если в республике среднегодовой объем производства мебельной продукции составляет порядка 900 млн. сомов, то экспорт составляет всего 6 млн. долларов. Необходимо отметить то, что часть предприятий малого бизнеса мебельной отрасли находится в тени.

Среднегодовой объем импорта мебельной продукции составляет порядка 31 млн. долларов.


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URL: https://www.vb.kg/414078
Теги:
производство, Министерство экономики и коммерции
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