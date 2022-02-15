Жапаров: Налоговый Кодекс - это не Коран, и поэтому он может меняться

В Кыргызстане пришло время начинать контроль и учет движения товаров. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, патентом могут пользоваться только индивидуальные предприниматели.

"В Кыргызстане сектор торговли и услуг составляет 52 процента ВВП, но платит сего лишь 5-7 процентов налогов. Многие годы бизнесмены привыкли не платить, надеясь, что за счет налогов можно заработать большую прибыль. Налоговый Кодекс - это не не Коран, и поэтому он может меняться", - сказал он.