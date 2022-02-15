Таалайгуль Токтакунова: К Кашкару Джунушалиеву у нас много вопросов

Юрист Таалайгуль Токтакунова, являющаяся адвокатом бывшего заместителя главы МВД Курсана Асанова, считает, что экс-глава Министерства внутренних дел Кашкар Джунушалиев должен явиться в суд и ответить на вопросы, которых накопилось немало. Об этом редакции vb.kg сказала она сама.

"Почему я считаю, что Кашкар Джунушалиев должен присутствовать на данном судебном процессе? Ну, во-первых, это требование закона. Джунушалиев является свидетелем. Он не давал показания в ходе следствия, и у защиты в ходе досудебного разбирательства отсутствовала возможность задать ему свои вопросы. Сейчас идет суд. И Джунушалиев должен на нем присутствовать, чтобы теперь мы наконец-то смогли их задать и услышать ответы.

Ранее давал показания другой свидетель - телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев. Он сообщил очень интересные моменты, которые касаются Кашкара Джунушалиева. Защита хотела бы их уточнить.

Мы всегда говорили, что обвинения, выдвинутые против Курсана Асанова, должны быть предъявлены бывшему министру внутренних дел. Если какие-то нарушения были, именно он должен нести за это ответственность. А Курсан Асанов спас многих людей. Не случилось кровопролития, мы избежали жертв. Это подтверждают и показания Каната Сагымбаева. Он сообщил, что Кашкар Джунушалиев приходил совсем не для того, чтобы предложить бывшему президенту добровольно сдаться. По его поведению, тону, по тому, как он обращался к бывшему президенту, можно было судить, что намерения, с которыми он явился, не были мирными.

К сожалению, защита не в силах обеспечить явку Кашкара Джунушалиева. Это должны делать прокуратура и суд. Сотрудники Генеральной прокуратуры в ходе судебного разбирательства сообщали, что не могут его найти. Процесс длится уже третий год, и ни разу ему не вручали повестку о явке. Говорят, потому что неизвестно место его жительства. По закону принудительный привод можно осуществить в случае, если свидетель уведомлен, но не является по неуважительным причинам. В данном же случае принудительный привод пока невозможен", - сказала адвокат.