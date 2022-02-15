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Сабырбек Джумабеков получил приглашения из 40 стран

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- Бакыт Басарбек
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Экс-директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО) Сабырбек Джумабеков получил приглашения из 40 стран. Об этом написали в социальных сетях сторонники известного врача.

"Сабырбек Джумабеков уволен! Однако он получил приглашение на работу из 40 стран. Что имеем не хрпаним. К сожалению, наш народ зачастую начинает ценить своих героев только после их ухода", - написали они.

Напомним, 4 февраля глава Минздрава издал приказ о реорганизации БНИЦТО. Директора Сабырбека Джумабекова освободили от должности и новым главой медучреждения назначен Дамир Дуйшенов.

Сам же Сабырбек Джумабеков отказывался исполнять приказ Алымкадыра Бейшеналиева и даже блокировал новому руководству вход в здание. На сегодняшний день коллективу Клинической больницы скорой медицинской помощи представили нового исполняющего обязанности главврача Памира Муратова. Ранее же назначенный на эту должность Дамир Дуйшенов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Источник: nazarnews.org


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URL: https://www.vb.kg/414087
Теги:
Сабырбек Джумабеков, Кыргызстан
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