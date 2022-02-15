Новый завод по производству арматуры запущен в Чуйской области

В Кыргызстане президент Садыр Жапаров сегодня, 15 февраля, в рамках рабочей поездки в Чуйскую область посетил предприятие ОсОО "Азия Сталь", специализирующееся на производстве арматуры. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Главу государства проинформировали о деятельности промышленного предприятия, запущенного в феврале текущего года при поддержке Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР).

Совместное предприятие ОсОО "Азия Сталь" было создано с участием кыргызских предпринимателей и индийской компании Doshi Technologies Pvt. Ltd, и при поддержке РКФР начата модернизация и дооснащение завода.

На первом этапе модернизации ОсОО "Азия Сталь" завершила строительство сталеплавильного цеха на основе индукционной печи производительностью до 3 тысяч тонн заготовок в месяц, что позволит обеспечить арматурный завод сырьем.

Запуск сталеплавильного цеха устранил зависимость компании от импортируемого сырья и существенно снизил себестоимость арматуры. Завод построен с соблюдением всех требований СниП и санитарно-экологических норм.

На втором этапе модернизации зарубежный инвестор – индийская компания Doshi Technologies Pvt. Ltd построит и запустит сталеплавильный завод на основе дуговой печи производительностью до 15 тыс. тонн заготовок в месяц. Завершение строительства большого сталеплавильного завода запланировано на 2023 год.

На первом этапе запуск этого завода позволит покрыть до 10% потребности Кыргызстана в арматуре за счет местного производства. А на втором этапе проекта появится возможность покрыть до 60% потребности страны в арматуре за счет местного производства.

Запуск завода по производству арматуры способствует снижению стоимости строительных материалов – арматуры до 10% по сравнению с импортной арматурой. В данном направлении действенное содействие было оказано со стороны РКФР.

Здесь же на предприятии председатель правления РКФР Артем Новиков проинформировал об итогах деятельности Фонда за 2021 год. По его данным, Фондом за истекший год профинансировано 333 проекта на сумму 44,2 млн долл. США в сфере производства, агропромышленном комплексе, связи и IT, транспорте и логистике, туризме и прочих отраслях.

В ходе ознакомления с производственным процессом предприятия было отмечено, что с началом осенне-зимнего периода 2021/2022 годов, металлургические предприятия страны столкнулись с проблемой электроснабжения.

В результате энергокризиса подача электричества металлургическим предприятиям была приостановлена. В целях поддержки отечественной промышленности, государством была возобновлена подача электроэнергии и установлен соответствующий тариф по роду деятельности. Данные меры позволили обеспечить бесперебойную деятельность ряда крупных металлургических предприятий страны.

Садыр Жапаров поручил государственным органам продолжить обеспечивать беспрерывную подачу электроэнергии для обеспечения стабильной деятельности подобных предприятий.