Кыргызстанец стал призером международного чемпионата среди заключенных

Кыргызстанец Владимир Катилевский занял призовое место в международном турнире по гиревому спорту среди осужденных. Об этом сообщает пресс-служба СИН МЮ.

Сообщается, что недавно по инициативе департамента исполнения наказаний МВД Беларуси был организован дистанционный турнир по гиревому спорту среди осужденных. Причем необычные состязания носили международный характер – в них участвовали сильнейшие атлеты из числа спецконтингента, содержащегося в пенитенциарных учреждениях трех азиатских республик СНГ: Казахстана, Узбекистана и нашей страны.

По итогам чемпионом Азии от Кыргызстана в категории до 75 кг стал Владимир Катилевский. Ему был вручен диплом и медаль призера.