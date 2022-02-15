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Кыргызстанец стал призером международного чемпионата среди заключенных

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- Наталья Крайнова
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Кыргызстанец Владимир Катилевский занял призовое место в международном турнире по гиревому спорту среди осужденных. Об этом сообщает пресс-служба СИН МЮ.

Сообщается, что недавно по инициативе департамента исполнения наказаний МВД Беларуси был организован дистанционный турнир по гиревому спорту среди осужденных. Причем необычные состязания носили международный характер – в них участвовали сильнейшие атлеты из числа спецконтингента, содержащегося в пенитенциарных учреждениях трех азиатских республик СНГ: Казахстана, Узбекистана и нашей страны.

По итогам чемпионом Азии от Кыргызстана в категории до 75 кг стал Владимир Катилевский. Ему был вручен диплом и медаль призера.


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URL: https://www.vb.kg/414093
Теги:
гиревой спорт, заключенные, спорт, ГСИН
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