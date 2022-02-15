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В Бишкеке воинам-"афганцам" вручили именные часы

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке аким Первомайского района Жамалбек Ырсалиев по случаю 33-летия вывода Советских войск из Афганистана вручил именные часы ветеранам-"афганцам", сообщает пресс-служба мэрии.

Аким поблагодарил "афганцев" за активное участие в жизни страны и общества, верность боевому братству, поддержку инвалидам и семьям павших героев и за особое внимание патриотическому воспитанию молодёжи.

Часы от акимиата получили:

  1. Досматов Эркинбек Мендибекович;
  2. Туратов Анарбай Токтошевич;
  3. Абдиев Асан Кемелович;
  4. Джолдошев Клет Темирбекович;
  5. Бейшеев Джолдошбек Арзыкулович;
  6. Чернов Владимир Викторович;
  7. Кадырбеков Кубат Усенакунович;
  8. Волошин Игорь Петрович;
  9. Чотуров Алмазбек Сапарбекович;
  10. Кожошев Жаныбек Кудайназарович;
  11. Таштанбаев Ороз Ормотоевич.

Отмечается, что в районном управлении социального развития на учёте состоят 147 воинов-интернационалистов (ДРА), 12 с группой инвалидности, 2 семьи погибших воинов.

Согласно постановлению правительства КР от 22 декабря 2009 года № 795, ежемесячную денежную компенсацию взамен льгот получают участники по 6000 сомов, с инвалидностью - по 7000 сомов, семьи погибших - по 1000 сомов.

Кроме того, в честь 33-летия вывода войск из Афганистана будет выплачена единовременная выплата 147 воинам-"афганцам" по 3000 сомов, 12 воинам с инвалидностью - по 8000 сомов, 2 семьям погибших - по 10000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/414094
Теги:
награда, воины-интернационалисты, Бишкек
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