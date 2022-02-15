В Бишкеке воинам-"афганцам" вручили именные часы

В Бишкеке аким Первомайского района Жамалбек Ырсалиев по случаю 33-летия вывода Советских войск из Афганистана вручил именные часы ветеранам-"афганцам", сообщает пресс-служба мэрии.

Аким поблагодарил "афганцев" за активное участие в жизни страны и общества, верность боевому братству, поддержку инвалидам и семьям павших героев и за особое внимание патриотическому воспитанию молодёжи.

Часы от акимиата получили:

Досматов Эркинбек Мендибекович; Туратов Анарбай Токтошевич; Абдиев Асан Кемелович; Джолдошев Клет Темирбекович; Бейшеев Джолдошбек Арзыкулович; Чернов Владимир Викторович; Кадырбеков Кубат Усенакунович; Волошин Игорь Петрович; Чотуров Алмазбек Сапарбекович; Кожошев Жаныбек Кудайназарович; Таштанбаев Ороз Ормотоевич.

Отмечается, что в районном управлении социального развития на учёте состоят 147 воинов-интернационалистов (ДРА), 12 с группой инвалидности, 2 семьи погибших воинов.

Согласно постановлению правительства КР от 22 декабря 2009 года № 795, ежемесячную денежную компенсацию взамен льгот получают участники по 6000 сомов, с инвалидностью - по 7000 сомов, семьи погибших - по 1000 сомов.

Кроме того, в честь 33-летия вывода войск из Афганистана будет выплачена единовременная выплата 147 воинам-"афганцам" по 3000 сомов, 12 воинам с инвалидностью - по 8000 сомов, 2 семьям погибших - по 10000 сомов.