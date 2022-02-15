Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

Германия отменит большинство ограничений, связанных с COVID-19

111  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Власти Германии намерены до 20 марта отменить большинство ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Bild.

К календарному началу весны 20 марта 2022 года масштабные ограничения общественной, культурной и экономической жизни должны быть постепенно сняты. Сначала планируют ослабить правила собраний в частных квартирах и домах. Раньше можно было собираться максимум до десяти человек, теперь предполагается разрешить 20 - привитым или переболевшим COVID-19. Будут отменены контроли на входах в магазины и другие точки.

С 4 марта должны быть отменены ограничения в ресторанах и отелях. Сейчас там действует правило 2G - разрешается находиться или оставаться на ночь в гостиницах привитым и переболевшим. Власти хотят разрешить это делать также при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус. Кроме того, для привитых, переболевших - с тестом или бустерной прививкой (правило 2G+) - снова откроются клубы и дискотеки.

Также с весны будет разрешено проведение крупных мероприятий, в частности, футбольных матчей, с участием публики.

Карантинные ограничения из-за распространения омикрон-штамма действуют во всех землях Германии с конца декабря.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414098
Теги:
Германия, COVID-19, карантин, COVID, новости мира, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  