Германия отменит большинство ограничений, связанных с COVID-19

Власти Германии намерены до 20 марта отменить большинство ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Bild.

К календарному началу весны 20 марта 2022 года масштабные ограничения общественной, культурной и экономической жизни должны быть постепенно сняты. Сначала планируют ослабить правила собраний в частных квартирах и домах. Раньше можно было собираться максимум до десяти человек, теперь предполагается разрешить 20 - привитым или переболевшим COVID-19. Будут отменены контроли на входах в магазины и другие точки.

С 4 марта должны быть отменены ограничения в ресторанах и отелях. Сейчас там действует правило 2G - разрешается находиться или оставаться на ночь в гостиницах привитым и переболевшим. Власти хотят разрешить это делать также при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус. Кроме того, для привитых, переболевших - с тестом или бустерной прививкой (правило 2G+) - снова откроются клубы и дискотеки.

Также с весны будет разрешено проведение крупных мероприятий, в частности, футбольных матчей, с участием публики.

Карантинные ограничения из-за распространения омикрон-штамма действуют во всех землях Германии с конца декабря.