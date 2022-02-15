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Нефть дешевеет на процессах вокруг напряженности России и Украины

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- Жан Алиев
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Нефть марки Brent на международных рынках во вторник торгуется по цене 95,81 доллар за баррель. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

На последних торгах в понедельник стоимость барреля нефти этой марки достигла 96,78 долларов, но завершила день на уровне 96,48 доллара.

По состоянию на утро 15 февраля, цена на нефть марки Brent снизилась на 0,69 процентов – до 95,81 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 94,75 долларов за баррель.

На снижении цен сказались прибыль от продаж ряда инвесторов, стремящихся извлечь выгоду от скачка цен на нефть на фоне напряженности между Россией и Украиной.


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URL: https://www.vb.kg/414099
Теги:
нефть, Россия, Украина, мировые новости
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