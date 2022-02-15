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"Оскар-2022" будут вести Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс

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- Анастасия Карелина
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Церемонию вручения награды киноакадемии США "Оскар-2022" проведут стендап-комик Эми Шумер и актрисы Реджина Холл и Ванда Сайкс. Об этом сообщает Reuters.

Официальное объявление будет сделано в программе телеканала ABC "Доброе утро, Америка". Именно ABC, принадлежащий компании Walt Disney Co (DIS.N), предстоит в этом году транслировать церемонию вручения кинопремии. Торжество намечено на 27 марта.

В последние годы телетрансляция вручения "Оскаров", увы, собирала до обидного малые рейтинги. И вот впервые за три года у церемонии будет ведущий, точнее – сразу три. По данным агентства, продюсер "Оскара" Уилл Пэкер выбрал для этого женскую команду, обладающую комедийными талантами.

Сама церемония пройдет в Dolby Theater в Лос-Анджелесе. Но организаторы решили добавить и нововведения. Появилась новая номинация. Пользователям Twitter предложили голосовать за любимый фильм. Картину, набравшую наибольшее количество упоминаний, объявят на церемонии.

Напомним, в 2019 году "Оскар" прошел без ведущего. Изначально награждение должен был провести комик Кевин Харт, однако уже через несколько часов актер оставил этот пост. В 2020 году организаторы вновь решили обойтись без ведущего, такое решение было принято из-за, якобы, положительных отзывов.


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URL: https://www.vb.kg/414100
Теги:
кино, награда, США, Оскар, в мире
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