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Глава кабмина рассказал, сколько дорог в КР отремонтируют в этом году

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- Назгуль Абдыразакова
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В 2022 году в стране планируют отремонтировать в четыре раза больше дорог, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель кабмина КР Акылбек Жапаров.

"Сейчас происходят большие реформы в Министерстве транспорта. Созданы ГП "Кыргыз автожолдору", Дорожный фонд, кабмин выделил денежные средства. Мы готовы купить 400 единиц спецтехники, ведутся переговоры с Южной Кореей, Россией", - сказал глава кабинета министров.

Он уточнил, что в 2022 году правительство уделит большое внимание вопросам ирригации и автодорог.


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URL: https://www.vb.kg/414102
Теги:
Акылбек Жапаров, СМИ, Кыргызстан, пресс-конференция, кабмин
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