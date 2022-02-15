Глава кабмина рассказал, сколько дорог в КР отремонтируют в этом году

В 2022 году в стране планируют отремонтировать в четыре раза больше дорог, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель кабмина КР Акылбек Жапаров.

"Сейчас происходят большие реформы в Министерстве транспорта. Созданы ГП "Кыргыз автожолдору", Дорожный фонд, кабмин выделил денежные средства. Мы готовы купить 400 единиц спецтехники, ведутся переговоры с Южной Кореей, Россией", - сказал глава кабинета министров.

Он уточнил, что в 2022 году правительство уделит большое внимание вопросам ирригации и автодорог.