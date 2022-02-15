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Садыр Жапаров сел за руль отечественного автобуса

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане президент Садыр Жапаров сегодня, 15 февраля, в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с деятельностью предприятия ОсОО "Белес.kg", которое занимается сборкой отечественных автобусов. Сообщается на официальном сайте президента.

Главу государства проинформировали о деятельности данной компании, которая ведет разработку проекта пассажирского автобуса "Белес".

"Белес.kg" прошла освидетельствование со стороны Общества автомобильных инженеров SAE (США), присвоившего "Белес.kg" универсальный идентификационный код ТС - WMI Code K59, что стало ключом к организации производства и сотрудничества с мировыми компаниями.

Для реализации пилотного проекта налажены тесные связи с партнерами и заключены договоры по поставкам комплектующих деталей с рядом зарубежных компаний: DAF Components (Нидерланды), ZF Friedrichshafen AG (Германия), НПП ИТЭЛМА (Россия) и SSAB (Швеция).

Важно отметить, что полная сборка, начиная с нуля, производится силами кыргызских специалистов, и поэтому автобус можно полноценно называть отечественным продуктом.

На сегодняшний день завершен выпуск тестового образца городского пассажирского автотранспорта, оснащенного дизельным двигателем стандарта "Евро 5" с высоким классом очищения выхлопных газов. В ближайшие дни образец готовится к отправке за пределы Кыргызстана для прохождения лабораторно-полигонных испытаний, после завершения которых планируется производство в промышленных масштабах.

Учитывая актуальность экологичного транспорта в мире и сложившуюся ситуацию с загрязнением воздуха в городе Бишкеке, компания решила выпустить следующий тестовый образец с электродвигателем.

Садыр Жапаров, сев за руль, лично протестировал первый отечественный автобус. Он отметил важность создания надежных автобусов, отвечающих всем современных требованиям по качеству, безопасности и комфорту для пассажиров. Глава государства подчеркнул, что реализация подобных проектов решит ряд социальных и экологических проблем в стране.

Президент Садыр Жапаров отметил, что в целях поддержки отечественных производителей государством будет закуплена первоначальная партия из 10 автобусов, выпущенных на данном предприятии. В случае успешной эксплуатации этих транспортных средств будет рассмотрен вопрос тесного сотрудничества с заводом на постоянной основе.


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URL: https://www.vb.kg/414105
Теги:
Садыр Жапаров, Чуйская область, автобусы, производство
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