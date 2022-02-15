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В Бишкеке отметили 33-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 15 февраля, прошел митинг-реквием, посвященный 33-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана, сообщает пресс-служба мэрии.

У мемориала в парке им. Ататюрка возложили венки к монументу воинам-интернационалистам и почтили память погибших минутой молчания.

В мероприятии приняли участие горожане, ветераны боевых действий в Афганистане и их семьи, министр обороны Бактыбек Бекболотов, вице-мэр Виктория Мозгачева, председатель правления Республиканского Совета ветеранов войны в Афганистане Джолдошбек Бейшеев, представители Посольств Российской Федерации, Азербайджана и Казахстана в КР, председатель Комитета воинов-интернационалистов при Совете глав Правительств СНГ Николай Шуба и председатель правления ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов "Боевое братство" Абдыгул Чотбаев.

Напомним, ограниченный контингент советских войск был введен в Афганистан в декабре 1979 года и выведен почти через 10 лет, 15 февраля 1989 года.

В афганской войне приняли участие 7 тысяч 140 кыргызстанцев, 252 из них погибли в боях, 1500 вернулись с различными ранениями, четверо пропали без вести.

В органах социального развития города Бишкек на учете состоит 746 воинов-интернационалистов.

10 семьям погибших воинов-интернационалистов выплачивается ежеквартальные стипендии в размере 3500 сомов. Указом Президента КР за счет средств Республиканского бюджета выплачивается денежная компенсация взамен льгот для инвалидов ДРА в размере 7 тысяч сомов, участникам ДРА - 6 тысяч сомов, вдовам погибших в Афганистане - 1 тысячу сомов.


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URL: https://www.vb.kg/414107
Теги:
Афганистан, памятник, Бишкек
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