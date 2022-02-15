Посольство Кыргызстана в Украине на связи с соотечественниками

Посольство Кыргызской Республики в Украине внимательно следит за развитием событий в стране пребывания и находится на прямой связи с Министерством иностранных дел Украины и посольствами иностранных государств, аккредитованными в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Посольство КР, как и преимущественное большинство загранучреждений иностранных государств, в настоящее время работают в штатном режиме.

Посольством поддерживается постоянная связь с гражданами КР, которые обращаются за информационной поддержкой. Им даются объективные и полноценные разъяснения. Для получения достоверной информации по ситуации рекомендуется в первую очередь следить за официальной информацией и заявлениями властей Украины.

В случае необходимости граждане КР и их семьи, находящиеся в стране пребывания, могут самостоятельно покинуть Украину коммерческими авиарейсами.

Для обращений граждан работает телефон горячей линии: +380997573413, а также WhatsApp-группа посольства.