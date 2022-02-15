Ашимбаев: Морально Акылбек Жапаров готов уйти

Кыргызстанцы делятся своими мнениями по поводу прошедшей сегодня, 15 февраля, пресс-конференции председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

Одним из первых свои комментарии оставил предприниматель Эмиль Ашимбаев.

"Какие ощущения? Если честно, ни о чем. Не было острых вопросов, с самого начала Акылбек Жапаров предупредил, что не будет ответов на некоторые вопросы, прикрыв их коммерческой и государственной тайной.

Надо отдать должное ораторскому искусству выступающего – ответы, где нужны были четкие и ясные перемешались с общей риторикой ответа. Кумтор был представлен как достижение того, что стал принадлежать кыргызскому народу. Но вот точных цифр так и не было предоставлено. Почему Кумтор не достиг прогнозных показателей 2021 года, где в отчетах Минфина отражены 13,6 млрд сомов как налоговые выплаты, сколько составила, в конце концов, чистая прибыль – 200 млн, 300 или 500? В 2020 году все выплаты Кумтора на территории Кыргызстана, включая налоговые, по поддержке инфраструктуры и т.д., были свыше 344,680 млн долларов.

А по данным 2021 года мы слышим только 13,6 млрд сомов налоговых и др. обязательных выплат, или 160,946 млн долларов. Почему такая разница? И что вообще из себя представляет организация под громких названием "Наследие великих кочевников" с бюджетом в 282 млн долларов?

Из ответа Акылбека Жапарова по росту цен на продовольствие стало понятно, что цены будут расти и дальше, привязка к доллару повлияет не самым лучшим образом. Правда, будут увеличены зарплаты бюджетникам. Но, опять-таки, поспеет ли доход за расходами? Ах да, по девяти наименованиям продуктов созданы продовольственные кластеры, выделено 9 млрд сомов.

По новому Налоговому кодексу – вопросов очень много, со сдачей отчетов полный бардак. В итоге к чему пришли – налогоплательщики покупают и ККМ, и патенты, которые стали дороже. Но Акылбек Жапаров заверил, что кодекс – не Коран, можно поменять. А нельзя было все просчитать перед введением этого кодекса? Иначе получается, что все будет решаться "по ходу пьесы"…

И так по всей пресс-конференции: все будет хорошо, но позже. Но вы, народ, держитесь.

Поэтому эта пресс-конференция и не дала всей картины работы кабмина – вроде, работают, а толку мало. Ну радует хотя бы то, что соцсети читают, даже ватсап-группы создали. Еще бы и работать начали во благо, без красивых слов.

И еще один момент, вызывающий больше положительных эмоций: морально Акылбек Жапаров готов уйти. Значит, это признание того, что все-таки не справляемся?" - задается вопрос Эмильбек Ашимбаев.