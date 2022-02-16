Госдума проголосовала за проект постановления о признании ЛНР и ДНР

Госдума РФ во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик.

По сообщению РИА новости, вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": второй предполагал консультацию с МИД, в то время как вариант коммунистов сразу направлялся президенту.

За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР - 310 депутатов. Таким образом выбрали первый вариант.

Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе государства незамедлительно.

"Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности", - подчеркнул он.

Парламентарии от КПРФ 19 января представили проект обращения к президенту России о признании республик Донбасса в качестве независимых государств и скорейшем проведении переговоров с их руководством для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

Четырнадцатого февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму документ постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

По словам Володина, Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни граждан России и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР.

Как сообщил накануне РИА Новости лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, ситуация на Украине тревожная и принятие на заседании Думы любого из проектов по обращению к президенту о признании ЛНР и ДНР будет шагом вперед.