Погода
$ 84.70 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

У спецподразделений Минобороны КР началась парашютно-десантная подготовка

175  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в период с 8 по 18 февраля 2022 года с личным составом подразделений специального назначения Вооруженных Сил Кыргызской Республики проводятся сборы по воздушно-десантной подготовке.

В ходе занятий военнослужащие под руководством инструкторов-парашютистов отрабатывают различные учебные вопросы, в том числе по закреплению навыков укладки парашютов, изучению особенностей десантирования с транспортных самолетов Ан-26 и с вертолетов Ми-8 МТВ при различных метеорологических условиях.

Как отметил руководитель сборов подполковник Мирбек Ожураев, основная цель данных мероприятий заключается в совершенствовании навыков десантирования на ограниченную площадку при отсутствии возможностей посадки с применением вертолетов.

Участникам сборов предстоит пройти два зачета- теоретический и практический, после которых они получат допуск к завершающему этапу сборов - прыжкам с парашютом с различной высоты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414122
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  