У спецподразделений Минобороны КР началась парашютно-десантная подготовка

В Кыргызстане в период с 8 по 18 февраля 2022 года с личным составом подразделений специального назначения Вооруженных Сил Кыргызской Республики проводятся сборы по воздушно-десантной подготовке.

В ходе занятий военнослужащие под руководством инструкторов-парашютистов отрабатывают различные учебные вопросы, в том числе по закреплению навыков укладки парашютов, изучению особенностей десантирования с транспортных самолетов Ан-26 и с вертолетов Ми-8 МТВ при различных метеорологических условиях.

Как отметил руководитель сборов подполковник Мирбек Ожураев, основная цель данных мероприятий заключается в совершенствовании навыков десантирования на ограниченную площадку при отсутствии возможностей посадки с применением вертолетов.

Участникам сборов предстоит пройти два зачета- теоретический и практический, после которых они получат допуск к завершающему этапу сборов - прыжкам с парашютом с различной высоты.