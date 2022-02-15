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В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный выводу советских войск из ДРА

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный выводу Советских войск из Афганистана. Церемония началась с возложения гирлянды гвардейцами роты почетного караула Национальной гвардии - к подножию монумента воинам-интернационалистам, погибшим и пропавшим без вести в Афганистане.

Министр обороны Бактыбек Бекболотов, обращаясь к ветеранам и семьям погибших, подчеркнул, что воинский подвиг все прошедшие Афган выполнили с честью.

"Их мужество, их жизнь во имя Родины, работа на поприще военно-патриотического воспитания молодежи - являются примером для ныне служащих в Вооруженных Силах военнослужащих", - сказал он.

В свою очередь вице-мэр города Бишкек Виктория Мозгачева отметила, что в городе на сегодняшний день проживает 10 семей погибших воинов-афганцев.

В этой связи председатель правления Республиканского совета ветеранов в Афганистане Джолдошбек Бейшеев призвал помнить каждого воина, не вернувшегося из Афганистана. А также рассказывать о них нынешнему поколению детей и подростков. Он отметил, что не случайно за годы пандемии именно афганцы потеряли много своих товарищей, поскольку ранения, болезни и последствия участия в боевых действиях дают о себе знать. И это еще одно свидетельство того, что требуется больше внимания для реабилитации бывших солдат.

Председатель комитета воинов-интернационалистов при совете глав правительств СНГ Николай Шуба рассказал, что до сих пор продолжаются поиски 146 воинов, не вернувшихся с афганской войны, которые считаются пропавшими без вести.

"И когда удается найти данные хотя бы одного бойца в год - - все радуются. Важно помнить что помимо военных в Афганистане погибали и вольнонаемные и это еще множество нерассказанных историй трагедии и подвига", - добавил он.

На мероприятии также присутствовал и руководитель совета ветеранов Афганистана в Узбекистане, который в своем выступлении отметил, что гордится своими братьями-афганцами в Кыргызстане, которые в сложных ситуация вставали на защиту независимости своего государства, верные своей преданности Родине.

Выступил и председатель правления ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев, который вспомнил о своих товарищах, которых не стало уже после войны, о семьях погибших, детях и внуках не вернувшихся с войны. А также он высказал мнение о важности создания программ для общения потомков воинов-афганцев со всех стран СНГ.

Тем кто каждый год бывает на подобном мероприятии, бросилось в глаза, что на этот раз к памятнику приходят уже действительно дети, внуки и вдовы воинов-интернационалистов, умерших от ран и болезней уже дома, в мирное время. Для них день 15 февраля стал традиционным днем встреч с боевыми товарищами их родных, ритуалом и традицией памяти.

Напомним, ограниченный контингент советских войск был введен в Афганистан в декабре 1979 год и выведен 15 февраля 1989 года.

В афганской войне приняли участие 7 тысяч 140 кыргызстанцев, 252 из них погибли в боях, 1500 вернулись с различными ранениями, четверо пропали без вести.

В органах соцразвития Бишкека на учете состоит 746 воинов интернационалистов.


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URL: https://www.vb.kg/414123
Теги:
Афганистан, Кыргызстан
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