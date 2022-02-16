Минюст окажет правовую помощь заключенным женщинам в колонии №2

Минюст запустил пилотный проект по оказанию правовой помощи заключенным женщинам в колонии №2 в рамках гуманизации уголовно-исполнительного законодательства.

Служба исполнения наказания Министерства юстиции проводит планомерную работу по направлению дел осужденных в судебные органы на пересмотр.

В целях повышения уровня правовой защищённости осужденных, их правового просвещения и обеспечения доступа граждан к правосудию, содействию в реализации их законных прав и интересов Минюст инициировал пилотный проект по оказанию консультатиционно-правовой помощи заключенным.

10 февраля 2022 года группа адвокатов Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Минюсте под руководством замминистров юстиции Алмазбека Зарылбек уулу и Орозбека Сыдыкова посетили женскую колонию №2 в селе Степное.

Адвокаты оказали правовую помощь 60 женщинам, дела 41 из них подлежат к пересмотру по новому Уголовному Кодексу и есть возможность сокращения сроков наказания. Координаторы ЦК ГГЮП получили от них заявления на оказание квалифицированной юридической помощи.

По результатам проведенной работы было установлено, что многие осужденные нуждаются в помощи не только в рамках своего уголовного дела, но и в правовой поддержке по вопросам, возникающим у них за стенами учреждения в силу невозможности личного присутствия.

К примеру, по вопросам опеки над детьми, восстановления различного рода документов или прав на имущество и т.д.

Минюст продолжит оказание консультационно-правовой помощи осужденным женщинам в колонии №2, также планируется посетить и другие колонии.