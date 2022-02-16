В Кыргызстане на 16 февраля зарегистрировано 54 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 16 февраля зарегистрировали 54 новых случая с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 25,
в г. Ош – 2,
в Чуйской области – 9,
в Таласской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 6,
в Джалал-Абадской области – 10.
За весь период зарегистрировали – 200 175 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 207 человек.
За весь период выздоровели – 193 385 человек.
Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2935 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 378 человек. На амбулаторном лечении – 1910 человек.