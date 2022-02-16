Погода
$ 84.70 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

Кабмин предложил турецкой компании построить в КР многопрофильную больницу

221  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялась встреча председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова с руководством турецкой компании "Ronesans Healthcare Investment Co. Inc.". Стороны обсудили возможность сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина отметил, что на сегодня очень актуальным остается механизм ГЧП, и в целях стимулирования его развития в республике была принята новая редакция профильного закона, разработан законопроект об ограничении проверок по проектам, реализизуемым в рамках ГЧП, а также увеличен портфель проектов.

"Хочу отметить, что государство будет поддерживать успешную реализацию проектов ГЧП. Сегодня одним из наших приоритетов является поддержка инициатив и проектов добросовестного бизнеса и иностранных инвесторов", - отметил Жапаров.

В качестве одного из возможных проектов в рамках ГЧП стороны обсудили вопрос строительства многопрофильной больницы.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414127
Теги:
Акылбек Жапаров, бизнес, экономика, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  