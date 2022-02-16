Кабмин предложил турецкой компании построить в КР многопрофильную больницу

Состоялась встреча председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова с руководством турецкой компании "Ronesans Healthcare Investment Co. Inc.". Стороны обсудили возможность сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина отметил, что на сегодня очень актуальным остается механизм ГЧП, и в целях стимулирования его развития в республике была принята новая редакция профильного закона, разработан законопроект об ограничении проверок по проектам, реализизуемым в рамках ГЧП, а также увеличен портфель проектов.

"Хочу отметить, что государство будет поддерживать успешную реализацию проектов ГЧП. Сегодня одним из наших приоритетов является поддержка инициатив и проектов добросовестного бизнеса и иностранных инвесторов", - отметил Жапаров.

В качестве одного из возможных проектов в рамках ГЧП стороны обсудили вопрос строительства многопрофильной больницы.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.