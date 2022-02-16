"Смотрящего" задержали за кражу золотых изделий

Оперативники 3-го управления ГУУР МВД задержали гражданина, причастного к краже чужого имущества из автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Указывается, что ранее в 2021 году в милицию с заявлением обращалась жительница столицы по факту кражи имущества, имевшего место в конце 2020 года. Потерпевшая просила принять меры в отношении неизвестного лица, который похитил из ее сумки, находящейся в салоне автомашины, золотые украшения на крупную сумму.

По данному факту осуществлялось расследование по статье "кража". Выяснилось, что злоумышленник сдал похищенные ювелирные украшения в ломбард, а вырученные деньги присвоил.

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 3-го управления ГУУР МВД КР по подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Ш.Д. 1989 года рождения, уроженец Чуйской области, ранее неоднократно судимый.

По данным ГУУР МВД указанный гражданин состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ, имеет криминальный статус "смотрящий".

Задержанный гражданин подозревается также в совершении иных преступлений. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе

(СИЗО).