Погода
$ 84.70 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

Президент провел совещание по деятельности компании "Наследие кочевников"

238  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров провел рабочее совещание по деятельности открытого акционерного общества "Национальная холдинговая компания "Наследие кочевников". Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

В рамках совещания были презентованы 32 проекта компании по стимулированию отечественной экономики, развитию минерально-сырьевой базы, промышленности, гидроэнергетического потенциала, цифровых технологий, проекты в сфере образования, туризма, медицины.

Среди представленных инициатив – строительство цементного завода в Иссык-Кульской области, проект освоения буроугольного бассейна "Кавак" с производственной мощностью 5 млн тонн в год, разработка месторождений Куттисай, Талды-Булак, Андаш, строительство гидроэлектростанций "Чон-Кемин", Кара-Кульской и Орто-Токойской ГЭС, проект по поддержке и развитию образовательной и IT сфер, строительство промышленных и перерабатывающих предприятий.

Глава государства одобрил концепцию предложенных проектов и утвердил бюджет ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие кочевников" на 2022 год, подчеркнул важность своевременной и качественной реализации всех проектов.

"Все представленные проекты в рамках деятельности Национальной холдинговой компании "Наследие кочевников" должны быть реализованы в указанные сроки. Данные проекты охватывают комплекс социально-экономических вопросов, поэтому для нас крайне важно, чтобы они имели высокую эффективность и окупаемость", - подчеркнул президент Садыр Жапаров.

СПРАВКА

Открытое акционерное общество "Национальная холдинговая компания "Наследие Великих Кочевников" создано в целях исполнения Указа президента "О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики" от 29 января 2021 года № 5. Одной из основных целей учреждения является создание крупной интегрированной структуры, способной максимально сконцентрировать имеющиеся государственные ресурсы для реализации проектов в сфере недропользования и смежных отраслях экономики с использованием международного опыта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414140
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  