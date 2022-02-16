Президент провел совещание по деятельности компании "Наследие кочевников"

Президент Садыр Жапаров провел рабочее совещание по деятельности открытого акционерного общества "Национальная холдинговая компания "Наследие кочевников". Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

В рамках совещания были презентованы 32 проекта компании по стимулированию отечественной экономики, развитию минерально-сырьевой базы, промышленности, гидроэнергетического потенциала, цифровых технологий, проекты в сфере образования, туризма, медицины.

Среди представленных инициатив – строительство цементного завода в Иссык-Кульской области, проект освоения буроугольного бассейна "Кавак" с производственной мощностью 5 млн тонн в год, разработка месторождений Куттисай, Талды-Булак, Андаш, строительство гидроэлектростанций "Чон-Кемин", Кара-Кульской и Орто-Токойской ГЭС, проект по поддержке и развитию образовательной и IT сфер, строительство промышленных и перерабатывающих предприятий.

Глава государства одобрил концепцию предложенных проектов и утвердил бюджет ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие кочевников" на 2022 год, подчеркнул важность своевременной и качественной реализации всех проектов.

"Все представленные проекты в рамках деятельности Национальной холдинговой компании "Наследие кочевников" должны быть реализованы в указанные сроки. Данные проекты охватывают комплекс социально-экономических вопросов, поэтому для нас крайне важно, чтобы они имели высокую эффективность и окупаемость", - подчеркнул президент Садыр Жапаров.

СПРАВКА

Открытое акционерное общество "Национальная холдинговая компания "Наследие Великих Кочевников" создано в целях исполнения Указа президента "О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики" от 29 января 2021 года № 5. Одной из основных целей учреждения является создание крупной интегрированной структуры, способной максимально сконцентрировать имеющиеся государственные ресурсы для реализации проектов в сфере недропользования и смежных отраслях экономики с использованием международного опыта.