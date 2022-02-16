В Канте голый мужчина приставал к несовершеннолетней, но его отпустили

В Канте взрослый мужчина приставал к несовершеннолетней девочке, но милиция его отпустила. Об этом случае рассказала мамам девочки в социальных сетях.

"10.01.22 моя дочь (17лет) в 11 утра возвращалась домой с учебы. До дома оставалось примерно 150 метров, когда к ней стал приставать неизвестный мужчина на портере, груженном металлом. Она не обращая внимания ускорила шаг. Он прибавил скорость. Потом подрезал ее на машине и остановился. Когда она повернулась в сторону водителя, то очень сильно испугалась. Он был голый ниже пояса. Трогал свои гениталии и стал звать ее к себе. На улице никого не было. Он пытался выйти с машины, чтобы затащить ее в портер. Хорошо в этот момент проезжал бус, и ему пришлось освободить дорогу. В это время доченька побежала в рядом находившийся дом и стала звать на помощь. Он испугался и уехал", - анонимно написала мать девочки.

По словам женщины, она с дочерью в этот же день написала заявление в Кантовское РОВД, к которому приложили фото автомобиля мужчины.

"На этом следователь пропал! Участковые, спасибо огромное им, с нами два дня ходили по улицам искали на камерах видео этого портера. Нашли, кто это. Участковые привезли этого (не могу даже назвать человеком) отвезли его в РОВД и как вы думаете какой результат? Его отпустили. А мне сказали: извините пожалуйста не было контакта и прикосновения!", - негодует женщина.

Женщина добавляет, что девочка, подвергшаяся домогательству, испытала стресс, и теперь не спит ночами и плачет.