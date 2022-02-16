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Таможенники Узбекистана нашли 230 кг героина в грузовике из Таджикистана

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Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана задержали на пограничном переходе "Айбек" следовавший через территорию республики из Таджикистана в Россию грузовой автомобиль с регистрационным номером Санкт-Петербурга, в котором находилось 230 кг героина. Репортаж об этом вышел 15 февраля на телеканале "Узбекистан 24".

Согласно сопроводительным документам, грузовик перевозил хлопковолокно весом более 21,5 тонны. Однако когда он проходил таможенный сканер, полученное изображение вызвало у таможенников подозрения, что в одном из отсеков кабины что-то спрятано.

С помощью дрели сотрудники проделали небольшое отверстие, откуда просочился резкий запах. При проведении обследования транспортного средства служебная собака дала знак, что нашла запрещенные вещества. Скрытые отсеки в передней части трейлера вскрыли и в них обнаружили 232 упаковки наркотиков, каждая из которых весом примерно 1 кг. Наркотики были помещены в упаковки из-под сока. Чтобы сбить резкий специфический запах, каждая упаковка была обработана жиром неизвестного происхождения. Лабораторная экспертиза подтвердила, что изъятые наркотики являются героином, его чистый вес составил 229 килограммов 700 граммов.

Как отмечается, средняя цена такого количества наркотиков на европейских "чёрных рынках" в настоящее время составляет $12-14 млн. По выявленному факту таможенные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

Добавим, что основным производителем героина не только в центральноазиатском регионе, но и в мире в целом является Афганистан. Северный маршрут наркотрафика проходит из Афганистана через территорию Таджикистана и далее через Киргизию, Узбекистан и Казахстан в Россию и страны Европы.

Захватившее власть в Афганистане в августе прошлого года радикальное движение "Талибан"* изначально заявляло о намерении искоренить производство героина, однако де-факто этого не происходит. По оценкам специалистов, объемы производства опийного мака лишь растут после захвата власти талибами.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/414148
Теги:
наркотики, Таджикистан, Узбекистан
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