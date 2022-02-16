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Нужно ли отменить запрет на регистрацию праворульных автомобилей в КР?

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- Бакыт Басарбек
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Депутаты ЖК предлагают разрешить ввоз и регистрацию праворульных машин в КР при условии, что на автомобилях будут установлены обгонные камеры с монитором. Также если данные транспортные средства будут использоваться в коммунальном и сельском хозяйствах, и для строительства дорог. Имеются в виду автокраны, автобуровые, автобетономешалки и поливомоечные машины.

"Автотранспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ранее завезенные и используемые в нашей стране, больше в своей части , где качество и комфорт стоит на первом месте. Год выпуска и другие технические показатели однозначно выглядят с более выгодной стороны, чем леворульные автотранспортные средства, поступающие на наш внутренний рынок с других стран. Более того, эксплуатация более "свежих" автотранспортных средств, благоприятным образом повлияет на экологию в целом, и во многом решит проблему смога в городах республиканского значения", - говорится в справке-обосновании.

В этой связи редакция vb.kg предлагает своим читателям принять участие в опросе на тему:


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URL: https://www.vb.kg/414151
Теги:
законопроект, Кыргызстан, автомобили
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