Дастан Бекешев предложил поднять налог на ввозимые праворульные автомобили

Депутат ЖК Дастан Бекешев поддерживает инициативу своих коллег снять запрет на регистрацию праворульных автомобилей в Кыргызстане. Об этом редакции vb.kg сказал он сам.

По его словам, нужно всего лишь поднять налог на ввозимые праворульные автомашины.

"Я лично за то, чтобы ввозили праворульные автомобили, но нужно поставить условие, чтобы это были не старые автомашины и в обязательном порядке они должны обязательно подлежать страхованию. Возможно нужно поднять налог на ввозимые праворульные автомашины, через это меру можно найти золотую середину. С одной стороны, нам нужно развивать общественный транспорт и если мы будем делать упор только на личное авто, то будут постоянные пробки на дорогах. Если будет ввоз праворульных авто, то они должны быть новыми и надежными, не менее 5 летней давности выпуска", - сказал Бекешев.

Напомним, в Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен законопроект об отмене запрета регистрации автомобилей с правым расположением руля.