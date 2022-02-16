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Гражданин Германии перевел москвичке сотни тысяч евро и обратился в полицию

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В московскую полицию обратился гражданин Германии, попросивший правоохранителей найти мошенницу, пишет Telegram-канал "112".

Рольф Клингор познакомился с жительницей столицы Альбиной Леоновой в сети. Спустя некоторое время пара решила пожениться, после чего мужчина начал отправлять своей избраннице деньги, оказывая невесте материальную поддержку.

В общей сложности влюбленный перевел около 200 тысяч евро (17 370 000 рублей). Через год онлайн-общения Клингору написал некий врач, который сообщил ему о смерти его невесты. Медик заявил, что Леонова попала в ДТП, после чего скончалась. Спустя некоторое время у гражданина Германии возникли сомнения на счет правдоподобности этой истории, и он решил обратиться в полицию.

Ранее психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук назвала тревожные сигналы при общении с незнакомцем в сети.

Источник: Мослента


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URL: https://www.vb.kg/414155
Теги:
Германия, мошенничество, Москва
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