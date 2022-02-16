Максим Гордеев пояснил, почему он завершил участие на Олимпиаде

Горнолыжник Максим Гордеев пояснил, почему он сошел с дистанции в ходе первой попытки в дисциплине слалом. По его словам, всему причиной стала травма, которую он получил на тренировке. Видео спортсмена опубликовал Национальный олимпийский комитет Кыргызстана на своей странице в соцсети.

По этой причине Гордеев завершил свое участие на Олимпиаде в Пекине и поблагодарил кыргызстанцев за поддержку.

"Уважаемый народ Кыргызстана! Мне очень приятно, что у нас такая дружная страна, что вы меня всячески поддерживали. Но сегодня, видно, не мой день. Немного не получилось. Я очень расстроен, что не справился с задачей. На тренировке я дернул левое колено. Утром был небольшой дискомфорт, но я все же вышел на старт. Думал, в процессе боль утихнет. Проехав первую часть дистанции, почувствовал резкую боль и жжение в ноге. Это не позволило мне продолжить выступление – нога не выдержала веса моего тела, и я упал", - рассказал спортсмен.