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В Таласской школе-интернате детям не хватает посуды для нормального питания

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- Алина Мамаева
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В рамках месячника по защите прав ребенка, объявленного институтом Омбудсмена КР с 8 февраля по 9 марта 2022 года, сотрудники представительства Акыйкатчы по Таласской области, посетили Таласскую общеобразовательную школу-интернат, где провели мониторинг бытовых условий проживания и питания школьников.

На момент посещения в данном интернате был обеденный перерыв. Представители акыйкатчы обратили внимание на то, что детям второе блюдо и салат повара положили в одну посуду. Повар объяснила это тем, что на всех 121 воспитанников посуды не хватает.

По выявленным недостаткам представителями омбудсмена будут направлены письма и акты реагирования в соответствующие органы Таласской области.


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URL: https://www.vb.kg/414160
Теги:
дети, омбудсмен, Таласская область, Кыргызстан, акыйкатчы
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