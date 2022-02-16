ГКНБ нашел заключнного, сообщившего о заложенной в ТЦ "Ред Центр" бомбе

Госкомитет национальной безопасности сообщил, что про звонок про бомбу в ТЦ "Ред Центр" сделал заключенный.

Уточняетсч, что 31 января 2022 года на абонентский номер одного из работников ТЦ "Ред Центр" поступило заведомо ложное сообщение о заложенной бомбе.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, отправитель анонимного сообщения идентифицирован как гражданин КР З.Д.К, ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний СИН.

ГКНБ КР по данному факту материалы зарегистрированы в ЕРП, начато досудебное производство по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК КР, проводятся следственные мероприятия. Также ведется подсчет нанесенного материального ущерба.

В настоящее время ГКНБ КР совместно с СИН запланированы обысковые мероприятия в исправительных колониях на предмет обнаружения запрещенных предметов.