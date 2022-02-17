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Для граждан КР не распространяется запрет на работу в трех субъектах РФ

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- Назгуль Абдыразакова
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Для граждан Кыргызстана не распространяется запрет на работу в трех субъектах Российской федерации. Об этом сообщает пресс-служба посольства КР в РФ.

По данным пресс-службы, в трех субъектах Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Калужская область) введен запрет на привлечение иностранных трудовых мигрантов к работе в сфере торговли, общественного транспорта, общепита.

"При этом посольство сообщает, что перечисленные ограничения не распространяются на граждан Кыргызской Республики.

В соответствии с пунктом 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС, "государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национального рынка труда, за исключением ограничений, установленных настоящим договором".

В случае возможных фактов отказа российских работодателей в трудоустройстве граждан Кыргызстана в указанных трех регионах России посольство просит направить письменное сообщение на электронную почту kgembassy.ru@mfa.gov.kg для принятия мер реагирования".


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URL: https://www.vb.kg/414196
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
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