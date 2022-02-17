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Прогноз погоды до 23 февраля. Где в Кыргызстане ожидается снег?

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 17 по 23 февраля.

Бишкек

17 февраля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

18-22 февраля без осадков.

23 февраля ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Чуйская область

17 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с.

18-22 февраля без осадков.

23 февраля в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Таласская область

17 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

18-22 февраля без осадков.

23 февраля ночью в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем без осадков.

На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Ошская область

17 февраля ночью в отдельных районах снег. Днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

18-23 февраля без осадков. На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Джалал-Абадская область

17 февраля ночью в отдельных районах снег. Днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

18-21 февраля и 22 февраля ночью без осадков.

22 февраля днем и 23 февраля в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Баткенская область

17 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

18-23 февраля без осадков. На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Иссык-Кульская область

17 февраля в отдельных районах снег.

18-23 февраля без осадков.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Нарынская область

17 февраля в отдельных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

18-23 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.


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URL: https://www.vb.kg/414197
Теги:
Кыргызгидромет, погода, Кыргызстан, прогноз погоды
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