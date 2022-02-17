В Джалал-Абаде обнаружено подпольное игорное заведение

15 февраля 2022 года ГКНБ выявлена и пресечена незаконная подпольная игорная деятельность.Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, группа лиц из числа граждан КР организовали незаконное подпольное игорное заведение, в которых представлена игра слотов для азартного проведения досуга под видом компьютерных игровых клубов. Указанное заведение ежедневно посещали до 70-80 человек.

15 февраля 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ КР с поличным задержаны организатор К.А.К. и администраторы Т.к А. и У.А.А, а также посетители в количестве 30 человек для выяснения обстоятельств их нахождения в указанном заведении.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные действия.