В Сокулуке задержаны отобравшие силой телефон у несовершеннолетнего

Оперативниками Сокулукского района задержаны подозреваемые в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 2 февраля 2022 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась А.А., 1974 года рождения, просившая принять меры в отношении неизвестных, которые 2 февраля текущего года, применив физическую силу в отношении ее несовершеннолетнего сына, открыто завладели сотовым телефоном, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 206 ("Грабеж") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий в рамках проводимых рейдовых мероприятий "ВОР" сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Т.Ы., 1990 года рождения, и Т.Т., 1997 года рождения. В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС ОВД Сокулукского района. Досудебное производство продолжается.