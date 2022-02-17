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В Сокулуке задержаны отобравшие силой телефон у несовершеннолетнего

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативниками Сокулукского района задержаны подозреваемые в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 2 февраля 2022 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась А.А., 1974 года рождения, просившая принять меры в отношении неизвестных, которые 2 февраля текущего года, применив физическую силу в отношении ее несовершеннолетнего сына, открыто завладели сотовым телефоном, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 206 ("Грабеж") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий в рамках проводимых рейдовых мероприятий "ВОР" сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Т.Ы., 1990 года рождения, и Т.Т., 1997 года рождения. В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС ОВД Сокулукского района. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/414199
Теги:
задержание, кража, Чуйская область
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