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В Оше попрощались с "Яшкой"

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- Назгуль Абдыразакова
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16 января в Оше начали демонтаж самолета ЯК-40, который был расположен в парке имени Навои. Об этом сообщается в группе "Ошане" в соцсетях.

История "Яшки": Як-40, 1969 год рождения. При рождении на Саратовском авиационном заводе получил заводский номер 9910404. В том же году 16 апреля его передали в Киргизское управление гражданской авиации, где он получил бортовой номер СССР-87694, который четко виден на старых фотографиях. По прибытии в Кыргызстан его передали Ошскому областному авиаотряду, так началась его ошская биография.

В 1976 году наш Як-40 засветился в первой киноэкранизации известного советского фантаста Кира Булычева.

По данным сайта, посвященного авиационной истории AirHistory, Як-40 бортовой номер СССР-87694 был списан 19 ноября 1987 года на основании приказа МГА № 257, причина - "отработка амортизационного срока службы". Таким образом получается, что наш самолет был в эксплуатации 17 лет 8 месяцев!

У входа в городской парк имени Навои самолет появился либо в конце 1987 года, или в 1988 году, если отталкиваться от даты его списания.

Сначала в салоне самолета откроют кинозал, потом видеосалон. Позже его превратят в фотосалон. Наверное, у многих из нас есть фотографии на фоне этого самолета.

По данным российского проекта, посвященного авиатехнике Russianplanes.net, на эксплуатации Ошского областного авиаотряда было 9 самолетов модели Як-40. Из них пять самолетов были порезаны, а у остальных другая судьба. Два самолета Як-40 потерпели крушение в Джалал-Абадской области, еще один отдан на хранение в Бишкеке и четвертый, ошский самолет у парка имени Навои. Получается, что этот самолет был единственным уцелевшим из команды Як-40 из Ошского областного авиаотряда.


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URL: https://www.vb.kg/414200
Теги:
Ош, самолеты, демонтаж
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